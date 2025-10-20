İSTANBUL 20°C / 10°C
Güncel

Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti! ''İntihar etti'' diyen koca cinayetten yargılanacak

Nevşehir'de Mayıs ayında balkondan düşerek hayatını kaybeden kadının kocası ilk ifadesinde intihar ettiğini ileri sürdü. Tutuklu yargılanan koca hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı.

IHA20 Ekim 2025 Pazartesi 13:44 - Güncelleme:
Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti! ''İntihar etti'' diyen koca cinayetten yargılanacak
Olay, 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 35 yaşındaki İ.Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

BALKONDAN ATLAYARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayın ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, olayın yaşandığı sırada İ.Ö. ile eşi M.Ö.'nün evde tartıştıkları belirlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö.'nün eşini darp ettiği, ardından bıçakladığı iddia edildi. Canını kurtarmaya çalışan İ.Ö.'nün kapıyı açamayınca balkona kaçtığı ve buradan atlayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

"ONU TUTMAYA ÇALIŞTIM AMA BAŞARAMADIM"

Olay sonrası gözaltına alınan M.Ö., "cinayet" şüphesiyle çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ö. ifadesinde eşinin bıçakla kendisini yaraladığını, balkondan atlamaya çalıştığını ve onu tutmaya çalıştığını ancak başaramadığını ileri sürdü.

KOCA CİNAYETTEN YARGILANACAK

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında M.Ö. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-d ve 82/1-f maddeleri uyarınca "eşe karşı kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme süreciyle birlikte, İ.Ö.'nün intihar mı ettiği yoksa eşinin şiddetinden kaçarken mi düştüğü sorusu yanıt bulacak. Tutuklu sanık M.Ö., Aralık ayında hakim karşısına çıkacak.

