Güncel

Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti: Şarkıcı Güllü'nün son anları tüyler ürpertti

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki terastan düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölmeden önceki son görüntüleri ev kamerasına yansıdı. Görüntülerde Güllü'nün terasta olduğu ve düşme anı sonrası yaşanan panik anları tüyler ürpertti.

IHA26 Eylül 2025 Cuma 22:22 - Güncelleme:
Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti: Şarkıcı Güllü'nün son anları tüyler ürpertti
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin terasından kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün düşmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki evinin 6. katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor. Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü'nün düştüğü anlaşılıyor. Ardından ise sanatçının arkadaşı ve kızı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı indikleri görülüyor.

