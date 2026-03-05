Balkondan eline ne geçtiyse fırlattı! Komşularıyla tartışan kadın sinir krizi geçirdi

Ankara'da komşularıyla tartışırken sinir krizi geçirdiği iddia edilen kadın, balkonundaki eşyaları yola fırlattı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, 2 gün önce Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, komşularıyla bilinmeyen bir nedenle tartışan kadın, sinir krizi geçirdi. Kadın, balkonundaki dolu su şişeleri ile diğer eşyaları yola atarak çevreye zarar vermeye başladı. Bağırarak küfür eden kadının o anları ise bir komşusu tarafından kayda alındı. Kadın ile komşuları arasında uzun zamandır husumet olduğu ve daha önce de çok kez birbirleri hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi.