Balon balığı gelir kapısı oldu! 218 bin lira ödeme yapılacak

Akdeniz ve Ege'de sayısı hızla artan istilacı balon balığının popülasyonunun azaltılmasına yönelik çalışmalarda 'avcılık' önem kazandı. Zehriyle öldüren, kuvvetli çenesiyle balıkçıların av malzemesine zarar veren balon balığının ekosistemdeki yoğunluğunun azaltılması amacıyla avlanmasının teşvik edildiği uygulama devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balon balığıyla mücadeleye yönelik, 2020 yılında başlatılan teşvik uygulamasıyla 2023 sonuna kadar, Türkiye genelinde 183 bin 974 balon balığı avlandı.

BENEKLİ 25, DİĞER TÜRLER İÇİN 10 LİRA ÖDEME

Antalya'da bu yıl uygulamanın başladığı 22 Nisan'dan 1 Temmuz'a kadar il müdürlüğü tarafından 16 bin 552 balon balığı teslim alındı. Denizlerdeki yerli türlerin korunması için gerçekleştirilen istilacı balon balığı avcılığının desteklenmesi kapsamında kentteki 30 balıkçıya, 3 bin 530 benekli balon balığı adedi için 25 lira, 13 bin 22 diğer balon balığı türleri adedi için 10 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Antalya'da bu yıl 16 bin 552 balon balığı yakalanmasıyla, onlardan üremesi öngörülen 1 milyon 241 bin 400 istilacı türün ekosisteme girişi önlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 Faaliyet Raporu'ndaki verilere göre Türkiye'de avlanan ve ekosisteme girişi engellenen balon balığı sayıları şöyle:

"2020'de 46 bin 192 balon balığı avlandı, 3 milyon 464 bin 400 balığın ekosisteme girişi engellendi. 2021'de 9 bin 886 balık avlandı, 741 bin 450 yeni balon balığının ekosisteme girişi engellendi. 2022'de 48 bin 193 balık avlandı, 3 milyon 614 bin 475 yeni balığın ekosisteme girişi engellendi. 2023'te 79 bin 703 balon balığı yakalandı, 5 milyon 977 bin 725 yeni balığın ekosisteme girişi engellendi. 2020-2023 yıllarında toplamda 183 bin 974 balon balığı avlandı, 13 milyon 798 bin 50 yeni balon balığının ekosisteme girişi engellendi."

"DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Antalya Balıkçı Barınağı Kooperatifi Başkanı Cemal Talas, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Balon balığı, küçük ölçekli balıkçılarımıza daha çok zarar veriyor. Ağ ve baragadi ile balon balığı yakalanıyor. Balon balıkları, avlanma araçlarına zarar veriyor. Devletimizin verdiği teşvikle balıkçılarımız av malzemelerini tamir ediyor, zararını azaltıyor. Balon balığı yakalayanlar kuyruklarını muhafaza ediyor. Sonrasında ilçe tarım müdürlüğü yetkililerine teslim ediliyor. Balon balığı ile mücadelede daha çok çalışmamız gerekiyor. Her geçen gün istilacı balık popülasyonunda artış var" dedi.