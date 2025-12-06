İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2025 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balon turları iptal: Kapadokya'da günlerdir uçuş yapılamıyor
Güncel

Balon turları iptal: Kapadokya'da günlerdir uçuş yapılamıyor

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan ve Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kapadokya bölgesinde 4 gündür sıcak hava balon uçuşları yapılamıyor.

IHA6 Aralık 2025 Cumartesi 13:07 - Güncelleme:
Balon turları iptal: Kapadokya'da günlerdir uçuş yapılamıyor
ABONE OL

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin ziyaretçilerce gökyüzünden izlenmesine imkân sunan turlar, bölgede zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Kapadokya bölgesinde etkili olan rüzgâr ve sis, sıcak hava balon uçuşlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından uçuşlara üst üste dördüncü kez izin verilmedi.

Yılda ortama 220 gün uçuş yapılabilen bölgede rüzgar, sis ve yağışın etkili olduğu olumsuz hava şartları uçuşların gerçekleştirilmesini engelliyor. Kapadokya bölgesinde günlük havalanan 154 sıcak hava balonu ile yaklaşık 3 bin yerli ve yabancı turistin Kapadokya bölgesini kuş bakışı izleme imkanı sunuyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir - Kapadokya Slot merkezinin günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle düzenlenebiliyor.

Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler balon uçuşlarını izleyememenin üzüntüsünü yaşarken, tur şirketleri ise hava şartlarının normale dönmesini bekliyor. Yetkililer, uçuşların tamamen güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu ve hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağını bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.