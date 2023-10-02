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Balon turlarına ''hava'' engeli

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu uçuşları, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamıyor.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 10:22 - Güncelleme:
Balon turlarına ''hava'' engeli
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Nevşehir'de iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağmur nedeniyle sıcak hava balon turları yapılamadı.

Peribacaları, tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, turistlere yönelik turda kullanılan sıcak hava balonları dün ve bugün uçuş gerçekleştiremedi.

Balon turlarının yarından itibaren yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) hava şartlarının elverişli olması halinde verilen izinle yapabiliyor.

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