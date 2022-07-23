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'BALONFEST 2022'ye yoğun ilgi

Nevşehir'in Göreme beldesinde düzenlenen '3. Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali'nin (BALONFEST 2022) üçüncü gününde uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri, trafiğin aksamaması için kavşaklarda görev yaptı.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:54 - Güncelleme:
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Göreme'de devam eden festivale, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

"Palyaço, roket, kalp, yel değirmeni, kurbağa, şişe, ahtapot" gibi çeşitli figürlerdeki sıcak hava balonlarını izlemek için bölgeye gelen turistler, Göreme-Avanos yolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu. Jandarma ekipleri, trafiğin aksamaması için kavşaklarda görev yaptı.

Uçuş için pilotların ön hazırlıklarının ardından peş peşe yükselen sıcak hava balonları, Göreme beldesi çevresindeki peribacaları üzerinde yaklaşık 40 dakika havada süzüldü.

Bazı ziyaretçiler, festival alanına yakın yamaçta bir vinçe kurulan salıncakta, balon manzarasını kullanarak fotoğraf çektirdi.

Etkinliği düzenleyen Mehmet Halis Aydoğan, AA muhabirine, bölge halkının yanı sıra çevre illerden de çok sayıda kişinin festival için Göreme'ye geldiğini belirterek, "İlgi yoğun, hafta sonu olması nedeniyle çok daha fazla kişi alana geldi. Yabancı ülkelerden 16 balon festivale katıldı. Gelecek yıl katılımın çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla farklı ülkelerden 100 figürlü balonun festivale katılması planlanıyor." dedi.

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren de alandaki kalabalığın festivalin başarılı olduğunun kanıtı olduğuna ifade ederek, emek verenlere teşekkür etti.

Festival alanına gelenlerden Yasin Güleç ise ilk gününden itibaren ailesiyle takip ettiği etkinlikleri izlemekten keyif aldıklarını ifade ederek, "Çok güzel bir etkinlik. Hem Kapadokya'nın hem Türkiye'nin tanıtımına olumlu katkılar sunduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Ailesiyle alanda fotoğraf çektiren çocuklardan Yağız Sağlamdin de kalpli balonu görmek için sabah erken vakitte uyanarak, festival alanına geldiğini ve mutlu olduğunu söyledi.

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