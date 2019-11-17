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Balonlar Türkiye’ye yayılıyor! Kayseri semaları da renklendi

Kapadokya'nın simgesi sıcak hava balonlarının Türkiye semalarındaki yolculuğu sürüyor. Pamukkale’den sonra Kayseri’de de balonlar gökyüzüyle buluştu. İlk etapta 3 sıcak hava balonunun havalandığı kentte, ilerleyen günlerde sayı artırılarak bölge ekonomisine katkı sunulacak.

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Kapadokya'nın Kayseri’deki uzantısı olan Soğanlı Vadisi’nde ilk sıcak hava balonları uçtu. Yeşilhisar ilçesinde yer alan güvercinlik, mağara, barınak, kilise ve manastır olarak kullanılan ilginç kaya oluşumlarıyla Kapadokya’yı andıran Soğanlı Vadisi’nde, ilk kez sıcak hava balonu havalandı.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle organize edilen etkinlik sabahın ilk ışıklarıyla sıcak hava balonlarının şişirilmesiyle başladı. Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ın da katıldığı etkinlikte, 3 sıcak hava balonu aynı anda yükseldi. Etkinliğe katılanlar, peribacası oluşumlarının da yer aldığı Soğanlı Vadisi’nin güzelliklerini havadan görme şansı yakaladı. Balon turuna katılan Taner Yıldız, Kayseri turizmine büyük katkı sağlayacak bir emeğin eşiğinde bulunulduğunu söyledi. 

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