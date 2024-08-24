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Bandırma açıklarında gemide facia: 2 personel hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesi açıklarında bulunan Rusya bandıralı bir gemide açığa çıkan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 2 işçi yaşamını yitirdi.

AA24 Ağustos 2024 Cumartesi 15:49 - Güncelleme:
Bandırma açıklarında gemide facia: 2 personel hayatını kaybetti
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"Navis 2" adlı hayvan yemi taşıyan geminin ambar bölümünde çalışan Konstantin Martynov (46) ve Dmitry Mochalov (52), henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine Bandırma demir sahasında bulunan gemiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Açığa çıkan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bandırma Çelebi Limanı'na yanaştırılan gemideki 2 personelin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

  • Bandırma açıkları
  • GEMİ
  • zehirlenme

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