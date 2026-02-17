Bandırma'da ilginç kaza: Yaralanan yaya cezaevine gönderildi

Kaza, Bandırma Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 ATV 047 plakalı otomobil sürücüsü E.S. (38), yaya geçidinin bulunmadığı noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan C.E.'ye (37) çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan C.E., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, hastane polisince yapılan kimlik sorgusunda C.E.'nin bir suçtan arandığı tespit edildi. Tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Bandırma Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.