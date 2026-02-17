İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7323
  • EURO
    51,8076
  • ALTIN
    6929.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bandırma'da ilginç kaza: Yaralanan yaya cezaevine gönderildi
Güncel

Bandırma'da ilginç kaza: Yaralanan yaya cezaevine gönderildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobil çarpması sonucu hastaneye kaldırılan şahıs, arandığı ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA17 Şubat 2026 Salı 14:17 - Güncelleme:
Bandırma'da ilginç kaza: Yaralanan yaya cezaevine gönderildi
ABONE OL

Kaza, Bandırma Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 ATV 047 plakalı otomobil sürücüsü E.S. (38), yaya geçidinin bulunmadığı noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan C.E.'ye (37) çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan C.E., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, hastane polisince yapılan kimlik sorgusunda C.E.'nin bir suçtan arandığı tespit edildi. Tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Bandırma Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

  • Balıkesir Bandırma
  • Otomobil çarpması
  • Tutuklanma

ÖNERİLEN VİDEO

Asker eğlencesinde ortalık karıştı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.