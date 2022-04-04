Bandırma'da üç buçuk dekarlık alan kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Edincik Pervaneler Altı ve Dutlimanı Mahallesi sınırları içerisinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi. İtfaiye araçlarının ulaşamadığı yerlerde meydana gelen yangınlara Bandırma Grup Amirliği personeli özverili ve zorlu çalışmalarıyla müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, Edincik Pervaneler Altı mevkii yaklaşık 2 dekarlık çalılık alan, Dutlimanı Mh. 1,5 dekarlık otluk ve makilik alanın yanarak zarar gördüğü öğrenildi.