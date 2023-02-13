İSTANBUL 8°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2023 Pazartesi / 23 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8291
  • EURO
    20,1025
  • ALTIN
    1126.82
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bangladeşliler, Türkiye'deki depremzedelere yardım için seferber oldu
Güncel

Bangladeşliler, Türkiye'deki depremzedelere yardım için seferber oldu

Bangladeşliler 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak için seferber oldu.

AA13 Şubat 2023 Pazartesi 04:10 - Güncelleme:
Bangladeşliler, Türkiye'deki depremzedelere yardım için seferber oldu
ABONE OL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Bangladeş'in başkenti Dakka'daki ofisinde depremzedeler için yardım malzemeleri toplanıyor.

Binlerce Bangladeşli, "asrın felaketi"nden etkilenenlerle dayanışma göstermek için buraya tonlarca malzeme getirdi.

Ofis, içinde ağırlıkla kışlık kıyafet olan yardım paketleriyle doldu taştı.

TİKA Dakka Program Koordinatörü Şevki Mert Barış AA muhabirine yaptığı açıklamada, dost ülke Bangladeş'in halkından yardım yağdığını söyledi.

Barış, yardımların toplanma süresini 20 Şubat'a kadar uzatma karar verdiklerini belirtti.

Ülkenin Chattogram kentinden bir doktor, sosyal medyadaki görüntülerde, depremin neden olduğu yıkımı gördüğünde şoke olduğunu söyledi.

İş adamı Hamdan Abdullah da Türkiye'nin Bangladeş'in en güvenilir dostlarından olduğuna dikkati çekti.

Abdullah, "Bizi ihtiyacımız olduğunda her zaman destekleyen Türkiye'deki kardeşlerimizin yanında olmalıyız." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.