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Banka antetli makbuz çıktı! ''20 milyon dolar kazandı''

‘Gizli fon' davasında işadamı İbrahim Çağlar'ın ifadeleri ortaya çıktı. Çağlar, Seçil Erzan'ın kendini nasıl ikna ettiğini anlattı: Fatih Terim'in en önemli müşterisi olduğunu, 10-15 yıldır çalıştıklarını, bu fondan Terim'in 20 milyon dolar kâr elde ettiğini, hatta fonu ‘Fatih Terim fonu' olarak andığını söyledi. Terim'i aramak istedim. ‘Gizli fon hoca rahatsız olur' dedi. Ofisimin önüne bir araçla geldi. Sekreterim aşağı inerek 2 milyon 910 bin doları çanta içinde teslim etti.

Akşam Gazetesi28 Kasım 2023 Salı 09:05 - Güncelleme:
Banka antetli makbuz çıktı! ''20 milyon dolar kazandı''
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Eski futbolcuları dolandırmakla suçlanan bankacı Seçil Erzan elden aldığı paralara karşılık el yazılı kâğıt verdi; deliller arasında ajanda sayfasının da olduğu görüldü.

İstanbul'da özel bir bankanın şube müdiresiyken 'gizli fon' yöntemiyle yüksek kâr vaat ederek futbol camiasının önemli isimlerini 44 milyon dolar dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan'ın elden aldığı milyonlarca dolara karşılık dekont yerine imzalı kağıtlar verdiği ortaya çıktı. İddianamede yer alan belgelerde tarih ve antet bulunmadığı, sadece kaşe vurulup imza atıldığı görüldü. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Bankacı Erzan'ın dekont yerine eşantiyon bir not kağıdında yazı verdiği kişiler olduğu da ortaya çıktı.

"TERİM 20 MİLYON DOLAR KÂR ETTİ"

Müşteki İsmail İ. Çağlar'ın ifadesi iddianamede şöyle yer aldı: "Seçil Erzan (...) Fatih Terim'in en önemli müşterisi olduğunu, bu fondan Fatih Hoca'nın 20 milyon dolar kâr elde ettiğini, pek çok ünlü futbolcunun da bu fondan yararlandığını söyledi... O sırada Fatih Terim'i aramak istedim. Ancak şüpheli (...) Fatih Hoca'nın aranmaktan rahatsız olacağını, bu sebeple aramamın doğru olmayacağını ileri sürdü." 13 Mart'ta arabayla ofi sime gelip çanta içinde 2.9 milyon doları asistanıma teslim etti.

13 MİLYONLUK KAĞIT PARÇASI

Arda Turan, fona 13.9 milyon dolar yatırmış; 7.5 milyon dolarını geri alamamıştı. Turan'ın 13 milyon dolara karşılık bir kağıt parçası aldığı ortaya çıktı.

TEK BELGE EŞANTİYON DEFTERİ

Çorlu'da kuyumculuk yapan Bülent Çeviker de Erzan'a 3 milyon dolar verdiğini öne sürdü. Delil olarak sunduğu belge ise 'Castrol' eşantiyonu çizgili bir defterdi. Defterde sadece Erzan'ın imzası var.

TARİH VE İMZA BİLE YOK

Yurtdışındaki Emre Çolak, kardeşine 3.2 milyon dolar gönderdi; o da parayı Ali adında birine verdi, dekont almadı. Erzan daha sonra el yazısıyla tarihsiz ve imzasız kağıt verdi.

ANTETLİ BELGE ÇIKTI

Selçuk İnan'ın avukatı Rezan Epözdemir, bankayı sorumluluktan kurtarmak için yanlış belgelerin yayınlandığını belirterek, Denizbank kaşesi, Seçil Erzan ve Operasyon Müdürü Asiye Öztürk'ün imzasının bulunduğu belgeyi paylaştı.

YAKALATAN CiHAZ!

Bir işadamı Erzan'a verdiği para dolu çantanın içine takip cihazı koydu. Takip edilen paralar, Erzan tarafından eski futbolcu Semih Kaya'ya verildi. Parayı alan Kaya, çantadaki cihazı fark etti; söz konusu işadamına ulaşıp "Beni takip mi ettiriyorsunuz?" diye tepki göstermesi üzerine 'gizli fon' vurgunu deşifre oldu. Söz konusu cihazın görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

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