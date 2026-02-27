İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9604
  • EURO
    51,8908
  • ALTIN
    7376.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Banka görevlisi'' yalanıyla 2 milyonluk vurgun: Zanlılar cezaevine gönderildi
Güncel

''Banka görevlisi'' yalanıyla 2 milyonluk vurgun: Zanlılar cezaevine gönderildi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA27 Şubat 2026 Cuma 16:28 - Güncelleme:
''Banka görevlisi'' yalanıyla 2 milyonluk vurgun: Zanlılar cezaevine gönderildi
ABONE OL

İlçede yaşayan bir kişi, telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan zanlının belirttiği banka hesabına 2 milyon lira gönderdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan bu kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Polis ekiplerinin başlattığı çalışmada belirlenen şüpheliler C.V. (55) ile E.Y'nin (44) parayı farklı illerde bulunan döviz bürosu ve kuyumcular aracılığıyla döviz ve altına dönüştürdüğü tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.