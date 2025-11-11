Banka hareketleri ve tapu devirleri ele verdi! CHP İstanbul İl Başkanlığı binası suç gelirleriyle satın alınmış

İddianamede, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde bulunan taşınmazın Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından 1 Ağustos 2019'da devralındığı, 5 Kasım 2019'da Seas Besicilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne, sonrasında ise 11 Aralık 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğine devredildiği kaydedildi.

İddianamede, "Şüpheli Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün sistematik isleyişi dahilinde elde ettiği suç gelirleri ile Sarıyer'deki nitelikli taşınmazı Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğine geçirerek, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak kullanmaya başladıkları tespit edilmiştir. Yine söz konusu binanın tadilat işlemlerinin de etkin pişmanlıktan faydalanan örgüt yöneticisi şüpheli Adem Soytekin tarafından örgütün temin ettiği suç gelirleri ile (Mustafa Keleş'ten rüşvet olarak temin edilen 3 daire) yapıldığı, soruşturma dosyası kapsamında alınan ifadeler, banka hareketleri ve tapu devirlerinden anlaşılmıştır." bilgisine yer verildi.

Suça konu binanın İmamoğlu suç örgütünün elde ettiği haksız kazanımlar ile satın alındığı hususunda bir şüphe bulunmadığı ve satın alma sürecini ise olay tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İBB Başkan adayı olan ve sonrasında da belediye başkanı seçilen şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun organize ettiği tespit edilen iddianamede, İmamoğlu'nun "kasası" olarak birçok ifadede yer bulan şüpheli Fatih Keleş'in valizlerle kaynağı belli olmayan paraları getirdiğinin görüldüğü anlatıldı.

Aynı görüntülerde 2020 yılı itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda yazı işleri müdürü olarak görev yapan şüpheli Mustafa Can Poyraz'ın da olduğu iddianamede belirtildi.

"İRTİKAP VEYA RÜŞVET YOLUYLA TEMİN EDİLEN SUÇ GELİRLERİ"

İddianamede, "Soruşturma dosyası kapsamında alınan ifadelerde, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları tarafından yönetilen Beşiktaş̧ Belediyesi, Şişli Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi ve Maltepe Belediyesinin farklı kaynaklardan temin ettiği paralarla satın alındığına ilişkin beyanlar ile bir kısım müteahhitlerin irtikap veya rüşvet yoluyla temin edilen suç gelirlerinin olduğu tespitleri birlikte değerlendirildiğinde, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığının suç gelirleri ile parti tüzel kişiliği adına satın alınarak, suç gelirlerinin aklandığı" değerlendirmesine yer verildi.

Şüpheli Mustafa Keleş'ten rüşvet olarak temin edilen dairelerin şüpheli Adem Soytekin tarafından bu binanın tadilatının finansı için de kullanıldığı kaydedilen iddianamede, bu sürecin Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi, yönlendirmesi ve parti organlarının onayıyla örgütün amaçlarından olan Cumhuriyet Halk Partisini ele geçirme amacıyla sistematik biçimde yürütüldüğü belirtildi.

CEZA VE MÜSADERE TALEBİ

Sarıyer'deki yeri örgüt faaliyetleri çerçevesinde sistematik olarak elde ettikleri suç gelirlerini aklamak amacıyla parti tüzel kişiliği adına devralınması talimatını veren örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun, suç gelirlerini temin eden ve aklama eylemini bir fiil gerçekleştiren örgüt yöneticisi Fatih Keleş ve aklama eylemini bir fiil gerçekleştiren şüpheliler Mustafa Can Poyraz ve Tuncay Yılmaz'ın "suç gelirlerini aklama" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına kayıtlı olduğu anlaşılan Sarıyer'deki aklama işlemine konu mal varlıklarının müsaderesine karar verilmesinin gerektiği kaydedildi.