İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2025 Çarşamba / 23 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8514
  • EURO
    48,7003
  • ALTIN
    5633.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Banka hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı
Güncel

Banka hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 200 milyon Türk Lirası işlem hacmi bulunan 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 07:53 - Güncelleme:
Banka hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı
ABONE OL

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca düzenlendiğini belirtti.

Jandarma ekiplerince, 9 il merkezli düzenlenen operasyonlar kapsamında hesaplarında 200 milyon lira işlem hacmi bulunan 61 şüphelinin yakalandığını, 27'sinin tutuklandığını, 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden 'hediye çeki, mobilya satışı' gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgileri ele geçirdikleri, vatandaşlarımızın sosyal medya hesaplarına erişerek terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekelerine yönelik Siber Vatanımızda kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz, emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Yerlikaya, paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi.

  • Bakan Yerlikaya
  • operasyon
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.