İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2021 Salı / 3 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8321
  • EURO
    15,628
  • ALTIN
    790.54
  • BIST100
    1927.39
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Banka kapısının camını taşla kırıp 4 tablet bilgisayar çaldı
Güncel

Banka kapısının camını taşla kırıp 4 tablet bilgisayar çaldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde banka kapısının camını taşla kırıp içeri girerek 4 tablet bilgisayarı çalan hırsız aranıyor.

AA7 Aralık 2021 Salı 06:52 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 06:52
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Yeşillik Caddesindeki özel bir banka şubesinin alarmının çalması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polisler, bankanın giriş kapısının camının kırık olduğunu gördü.

Banka yetkilileriyle bağlantı kuran ekiplerin içerdeki incelemesinde 4 tablet bilgisayarın çalındığı tespit edildi.

Güvenlik kamarası kayıtlarını izleyen ekipler, eşkalinden kimliğini saptadıkları şüpheli O.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki araştırmalarda da şüphelinin kaçarken düşürdüğü sanılan 1 tablet bilgisayar bulundu.

Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında, taşla camı kırıp içeri giren şüphelinin, masaların üzerindeki tablet bilgisayarları alışı görülüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.