İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8079
  • EURO
    50,4215
  • ALTIN
    6106.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Banka önünde ateş açmışlardı... 2 kişi gözaltına alındı
Güncel

Banka önünde ateş açmışlardı... 2 kişi gözaltına alındı

Başakşehir'de bir bankanın önünde alacak meselesi nedeniyle silahla ateş edilmesine ilişkin 2 kişi yakalanırken, iddia edildiği gibi olayın gasp girişimi olmadığı belirlendi.

AA23 Aralık 2025 Salı 00:40 - Güncelleme:
Banka önünde ateş açmışlardı... 2 kişi gözaltına alındı
ABONE OL

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde İkitelli OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir bankanın önünde 3 kişiye, banka çıkışı sırasında gasbetmek amacıyla silahla ateş edildiği iddiasına ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, şahıslardan F.B'nin patronunun borcuna ilişkin kendisine ciro edilen çeki tahsil etmek amacıyla bankaya gittiği, önlem amaçlı 3 akrabasının çevrede beklediği, F.B'nin T.T. ve A.Ö. ile bankaya girerek parayı çektiği, bu sırada T.T'nin F.B'yi darbederek parayı aldığı, bağırma seslerini duyan F.B'nin 3 akrabasının olay yerine doğru koşması üzerine A.Ö'nün belinden tabancayı çıkartarak ateş ettiği belirlendi.

A.Ö. ve T.T'nin, farklı bir şey söylememesi için F.B'yi öldürmekle tehdit ettiği, şahısların polise, gasbedilmeye çalışıldıkları yönünde beyanda bulundukları anlaşıldı.

Alacak meselesi nedeniyle yaşanan olayın gasp girişimi olmadığı, ilk beyanların gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede açılan ateş sonucu bir araca da mermi isabet ettiği belirlendi.

Olayla ilgili A.Ö. ve T.T. nitelikli yağma suçundan gözaltına alınırken, diğer 4 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ele geçirilen tabanca muhafaza altına alındı.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.