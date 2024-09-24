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  • Bankacıdan 'uyuyan hesap' vurgunu: 1,5 milyon lirayı zimmetine geçirdi
Güncel

Bankacıdan 'uyuyan hesap' vurgunu: 1,5 milyon lirayı zimmetine geçirdi

Eskişehir'de zimmetine yaklaşık 1,5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla banka çalışanı şüpheli gözaltına alındı. Şahsın söz konusu parayı, 'uyuyan hesap' olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan 20 müşterinin hesaplarından çektiği ifade edildi.

AA24 Eylül 2024 Salı 15:02 - Güncelleme:
Bankacıdan 'uyuyan hesap' vurgunu: 1,5 milyon lirayı zimmetine geçirdi
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Kentteki bir bankanın müşterisi, kendisinden habersiz hesabından işlem yapıldığını fark ederek durumu bankaya bildirdi.

Banka yetkilileri, müşterinin talebi üzerine yaptığı incelemelerde, banka çalışanı Onur U'nun, "uyuyan hesap" olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan 20 müşterinin hesaplarından yaklaşık 1,5 lirayı kendi hesabına geçirdiğini belirledi.

BANKACI GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, banka çalışanı Onur U'yu gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, borçlarına karşılık zimmetine para geçirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "zimmet" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Onur U'nun sorgusu devam ediyor.

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