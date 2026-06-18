İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2026 Perşembe / 3 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4465
  • EURO
    53,2999
  • ALTIN
    6309.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bankada panik anları: İcra öfkesiyle ateş açtı
Güncel

Bankada panik anları: İcra öfkesiyle ateş açtı

Zonguldak'ın Soğuksu semtinde bir banka şubesinin ticari müşteriler katında bir şüpheli, iddiaya göre evinin icradan satılığa çıkarılmasına tepki göstererek silahla yere bir el ateş etti.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 15:42 - Güncelleme:
Bankada panik anları: İcra öfkesiyle ateş açtı
ABONE OL

Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesine gelen iş insanı B.H, evinin icra yoluyla satışa çıkarıldığı iddiasıyla ticari müşteriler katında tabancayla yere bir el ateş etti.

Silah sesinin ardından bankadaki personel ile müşteriler binayı terk etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis suç aleti olduğu değerlendirilen tabancayla şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, tedbir amacıyla tahliye edilen şubede çalışma yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın evinin önünden kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.