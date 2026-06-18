Bankada panik anları: İcra öfkesiyle ateş açtı

Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesine gelen iş insanı B.H, evinin icra yoluyla satışa çıkarıldığı iddiasıyla ticari müşteriler katında tabancayla yere bir el ateş etti.

Silah sesinin ardından bankadaki personel ile müşteriler binayı terk etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis suç aleti olduğu değerlendirilen tabancayla şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, tedbir amacıyla tahliye edilen şubede çalışma yaptı.