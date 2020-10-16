Bankalar Hatay için FidanChallenge başlattı

16 Ekim 2020 Cuma 10:46 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 10:46

İlk olarak İş Bankası, twitter üzerinden yaptığı duyuruda "Hatay’da meydana gelen yangında zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşertmek için Türkiye İş Bankası ailesi olarak çalışan ve emeklilerimiz adına 44.810 adet fidan bağışlıyoruz" açıklamasında bulundu. Banka ayrıca Yapı Kredi Bankası'nı da kampanyaya katılmaya davet etti.

YAPI KREDİ 30 BİN FİDANLA KATILDI

Yapı Kredi de davete 30 bin adet fidan bağışlayarak yanıt verdi. Garanti BBVA'yı kampanyaya katılmaya davet etti. GarantiBBVA ise Akbank'a çağrı yaptı. Akbank ise 50 bin fidan bağışlayarak QNB Finansbank'a çağrı gönderdi.

OLAY

Hatay'da 5 Eylül'de Samandağ ilçesinde yangın çıkmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da 2020 yılında yanan alanlarda bir yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının sağlanacağını söylemişti. Bakan Pakdemirli 'Hatay'da yanan alanların ağaçlandırılmasına katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımızı her iki yanan alanda da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, #GeleceğeNefes kampanyası çerçevesinde bizimle birlikte fidan dikmeye davet ediyorum" demişti.