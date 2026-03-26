Bankaya silahlı saldırı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir banka şubesine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı.

AA26 Mart 2026 Perşembe 16:40
ABONE OL

Sabah saatlerinde mesai için Saha Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki banka şubesine gelen çalışanlar, binanın camlarında ve çeşitli noktalarında mermi izleri olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, banka çevresinde inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, mermi isabet eden noktalarda delil çalışması yaparken, çevredeki güvenlik kameraları da incelenmeye alındı.

Ekipler yaptıkları detaylı çalışma sonucu şüpheli M.E'yi (25), olayda kullandığı tabancayla sanayi sitesi civarında yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletle seyir halinde olan M.E'nin bankaya ateş açtığı anlar yer alıyor.

  • banka saldırı yakalama
  • silahlı şüpheli
  • Gaziantep Nizip

