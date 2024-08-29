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'Banker Bilo' filmi Küçükçekmece Belediyesi'nde gerçek oldu: Paraları topladı, kayıplara karıştı

Şener Şen ile İlyas Sayman'ın oynadıkları 'Banker Bilo' filminin senaryosu İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nde gerçeğe dönüştü. Küçükçekmece Belediyesi çalışan Ferdi A., toplu iş alımı vaadiyle çok sayıda kişiden 50'şer bin lira para aldı. Mülakat için herkese aynı gün randevu veren Ferdi A.'nın izne çıktığı öğrenildi.

Akşam Gazetesi29 Ağustos 2024 Perşembe 08:59 - Güncelleme:
'Banker Bilo' filmi Küçükçekmece Belediyesi'nde gerçek oldu: Paraları topladı, kayıplara karıştı
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Küçükçekmece Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nde 'Saha elemanı' olarak görev yapan Ferdi A., etrafına belediyenin toplu işe alım yapacağı, CV'lerin de kendisinde toplanacağı yalanını yaydı. Yüzlerce vatandaş hazırladıkları CV'leri Ferdi A.'e ulaştırdı. Kendisine CV gönderen kişilerle irtibata geçen belediye personeli, 'çok talep var' diyerek vatandaşlardan adam başı 40- 50 bin TL para topladı.

HERKESE AYNI GÜN RANDEVU

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yüzlerce vatandaş Ferdi A.'nın hesabına gönderdi. Ferdi, A., hesabına para gönderen kişilere, 'İşe başlama evraklarıyla salı günü saat 16.00'da Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde hazır bulunun' talimatı verdi. Kendilerine verilen saatte belediyede gelen vatandaşlar, toplu alım olmadığının açıklamasını üzerine mağdurlar büyük şaşkınlık yaşadı. Hem belediye yetkilileri hem de mağdurlar Ferdi A.'yı telefonla arasa da ulaşamadı. Belediye şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

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