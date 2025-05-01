CHP Genel Başkanı Özgür Özel, para dolu bavullarla gittiği otellerde kameralara bant çekip Jammer'lar ile dolaşan Ekrem İmamoğlu'nu savundu.

Özel, kamera bantlama olayını "çorba" örneğiyle aklamaya kalktı.

Özel, "Korumalar, çorba içerken üstümüze dökülür de sosyal medyada rezil oluruz diye kameraları bantlıyor. Aldığı eğitimin gereği o" gibi garip bir açıklamada bulundu.

Özel'in akıl almaz ifadeleri sosyal medyada mizah malzemesi haline geldi. Sosyal medyadan vatandaşlar, "Özgür Özel saçmalama rekoru kırıyor", "Abi millet böyle aptal yerine konmaz ki..." gibi yorumlarda bulundu.

Filistin'i destekleyip İmamoğlu'nu eleştirdiği için linç yiyen Oyuncu Metin Yıldız, bu duruma kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncu Metin Yıldız çorba içerken kamerasını bantlayarak bu rezaleti "ti"ye aldı.