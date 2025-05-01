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''Bant'' skandalına çorbalı savunma: Özgür Özel saçmalama rekoru kırıyor

İBB'nin yolsuzluk soruşturmasında kamera bantlama skandalını 'çorba' örneğiyle savunmaya kalkan CHP lideri Özgür Özel, sosyal medyada mizah malzemesi oldu. Sosyal medyadan vatandaşlar, 'Özgür Özel saçmalama rekoru kırıyor' ifadeleri kullanırken, Oyuncu Metin Yıldız da çektiği bir video ile Özel'i ti'ye aldı.

HABER MERKEZİ1 Mayıs 2025 Perşembe 15:50 - Güncelleme:
''Bant'' skandalına çorbalı savunma: Özgür Özel saçmalama rekoru kırıyor
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, para dolu bavullarla gittiği otellerde kameralara bant çekip Jammer'lar ile dolaşan Ekrem İmamoğlu'nu savundu.

Özel, kamera bantlama olayını "çorba" örneğiyle aklamaya kalktı.

Özel, "Korumalar, çorba içerken üstümüze dökülür de sosyal medyada rezil oluruz diye kameraları bantlıyor. Aldığı eğitimin gereği o" gibi garip bir açıklamada bulundu.

Özel'in akıl almaz ifadeleri sosyal medyada mizah malzemesi haline geldi. Sosyal medyadan vatandaşlar, "Özgür Özel saçmalama rekoru kırıyor", "Abi millet böyle aptal yerine konmaz ki..." gibi yorumlarda bulundu.

Filistin'i destekleyip İmamoğlu'nu eleştirdiği için linç yiyen Oyuncu Metin Yıldız, bu duruma kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncu Metin Yıldız çorba içerken kamerasını bantlayarak bu rezaleti "ti"ye aldı.

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