Bantla sardıkları çakmağı külçe altın diye sattılar

AA 26 Kasım 2020 Perşembe 11:00 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:00

Alınan bilgiye göre, Akdeniz ilçesinde yolda yürüyen H.K'nın (65) yanına gelen 2 şüpheli, adres sorma bahanesiyle sohbet ederek, kendilerini kuyumcu olarak tanıttı.

Külçe altın sattıklarını ileri süren şüphelilere 3 bin 700 lira veren H.K, aldığı sözde altının özel bantla kaplanmış çakmak olduğunu fark edince polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarınnın incelenmesiyle kimliğini belirledikleri M.Ş.Ç (43) ve M.Ç'yi (29) gözaltına aldı.

- Mermere altın görünümü vererek sattığı için tutuklanmış

Şüphelilerden M.S.Ç'nin, eylül ayında altın sarısı bant ve jelatine sardığı mermeri altın diye satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklandığı ve kısa süre önce cezaevinden izinli çıktığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, H.K'nin koluna giren şüphelilerin uzun süre sohbet etmesi, dolandırıldığını anlayan H.K'nin şüphelilerin arkasından koşması yer alıyor.

