Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davası: Mahkemeden Dilan Polat ve Engin Polat için tahliye kararı
Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve baba Sezgin Polat için tahliye kararı verildi. Diğer davadan tutukluluk sürecek.
Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve baba Sezgin Polat için tahliye kararı verildi. Diğer davadan tutukluluk sürecek.