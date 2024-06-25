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Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davası: Mahkemeden Dilan Polat ve Engin Polat için tahliye kararı

Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve baba Sezgin Polat için tahliye kararı verildi. Diğer davadan tutukluluk sürecek.

DHA25 Haziran 2024 Salı 13:14 - Güncelleme:
Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davası: Mahkemeden Dilan Polat ve Engin Polat için tahliye kararı
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Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve baba Sezgin Polat için tahliye kararı verildi. Diğer davadan tutukluluk sürecek.

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