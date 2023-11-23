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Banu Parlak'ın polis ifadesi ortaya çıktı

Sosyal medya mecraları üzerinden silahlı paylaşımı yaptığı gerekçesi ile dün akşam gözaltına alınan Banu Parlak isimli şüphelinin polise verdiği ifadeler ortaya çıktı.

IHA23 Kasım 2023 Perşembe 14:36 - Güncelleme:
Banu Parlak'ın polis ifadesi ortaya çıktı
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Bugün çıkarıldığı savcılık tarafından 'yurtdışı çıkış yasağı' ve 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakılan ünlü fenomenin polise verdiği ifadelerine ulaşıldı. Sosyal medya mecraları üzerinden silahlı paylaşımı yaptığı gerekçesi ile dün akşam gözaltına alınan Banu Parlak emniyette "Başakşehir ilçesindeki güzellik merkezim 2 kez kurşunlandı. Bu sebepten ötürü can güvenliğimi sağlamak amacıyla silah temin etmeye karar verdim. Ruhsat işlemleri uzun sürünce internet üzerinden tanımadığım birinden 120 bin liraya silahı satın aldım" şeklinde ifade verdi.

Tabancayı iş yerindeki çekmecesine koyduğunu anlatan Parlak, "Daha sonra da bu tabancayı evime götürdüm. Bu silahı üzerime alıp taşımadım evimde tanıdım. Videoda görülen silah ise işyerime gelen bir erkek müşterime aitti. 1 buçuk sene önce sosyal medya hesabım için espri maiyetinde çektiğim bir videoydu. Silah gerçek değil, o yüzden alıp video çektim. Yaşanan son olaylardan sonra beni zor durumda bırakmak için sanki yeni paylaşmışım gibi servis ediyorlar" diye ifade verdiği öğrenildi.

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