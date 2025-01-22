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Banyoda düşerek kafasını çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Sivas'ta 24 yaşındaki üniversite öğrencisi, kaldığı yurttaki odasında ölü bulundu.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
Banyoda düşerek kafasını çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde bulunan İzzettin Keykavus Öğrenci Yurdu'nda kalan Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi Eren Öztürk'ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BANYODA HAREKETSİZ BULUNDU

Yurda giden polis ekipleri, Öztürk'ü kaldığı odanın banyo kısmında hareketsiz halde buldu.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

KAFASINI ÇARPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Banyoda düşerek kafasını çarptığı iddia edilen Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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