Baraçlı'dan İmamoğlu'na cevap: Yönetmelik gereği zaten düştü

Bir süre önce görevinden istifa eden eski İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Şirketlerle ilgili şu anda anlaşılmaz bir direnç yaşanıyor. 'Biz istifa ettik' diyen genel sekreter ve yardımcıları 10 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Bu nasıl istifa?" sözleri üzerine açıklama yaptı

İmamoğlu’nun açıklamalarını 'talihsiz' olarak niteleyen Baraçlı, "Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Cuma günü Ankara’da basın mensuplarının sorularını cevaplarken eksik bilgi nedeniyle olduğuna inandığım ve daha önce de birkaç defa aynı konuda aynı soruya aynı eksik bilgi nedeniyle yanlış cevap vermesi sonrası kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur" ifadesini kullandı.

Baraçlı, açıklamasında şunlara yer verdi:

"İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu Cuma günü Ankara’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “ 'Biz istifa ettik' diyen Genel Sekreter ve yardımcıları şu anda İBB'nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Biz, oraya yönetim atayamıyoruz. 6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar...” gibi talihsiz açıklamalarda bulunmuş, bu açıklamalar bazı basın yayın organlarında gerçekliği sorgulanmadan yer almıştır. Ve maalesef halen yer almaya ve tartışılmaya devam edildiği görüldüğünden bu iddialara karşılık gerçek durumu paylaşmak isterim.

'YÖNETMELİK GEREĞİ TEMSİLCİLİĞİ ZATEN DÜŞTÜ

İBB Genel Sekreterliği görevinden istifa ettikten ve İBB ile ilişiğim kesildikten sonra Öğretim Üyeliği görevime geri döndüm. Bu ayrılış sonrası ilgili yönetmelik gereği iştiraklerdeki temsilci üye sıfatım kendiliğinden düşmüş ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevim kendiliğinden sona ermiştir. Bu nedenle fiilen sona ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır.

Ayrıca; Emekliye ayrılan Muzaffer Hacımustafaoğlu ve Mevlüt Bulut ise istifa sonrası emekliye ayrıldıkları için ilgili madde gereğince otomatikman iştiraklerdeki görevleri de sona ermiştir.