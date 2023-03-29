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Baraj doluluk oranları ne kadar oldu? 29 Mart 2023 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, dün itibariyle başlayan yağışlarla birlikte merak sorgulanmaya başladı. Kışın yeterince yağış olmaması ve kar yağmaması nedeniyle barajlar dolmadı. İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçti. Peki Baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte 29 Mart 2023 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları

29 Mart 2023 Çarşamba 13:56 - Güncelleme:
Baraj doluluk oranları ne kadar oldu? 29 Mart 2023 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları
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Baraj doluluk oranları, İstanbul'da salı günü başlayan yağışın ardından sorgulanmaya başlandı. Barajlardaki su oranlarının kritik seviyede seyretmesi, kuraklık riskini artırıyor. Kış mevsiminde beklenen yağışların gelmemesi sonrası gözler baraj doluluk oranlarına çevrildi. İSKİ'nin verilere göre, İstanbul baraj doluluk oranları bir haftada yüzde 1.72 oranında arttı. Peki baraj doluluk oranları bugün ne kadar oldu? İşte İSKİ verilerine göre 29 Mart 2023 İstanbul baraj doluluk oranları

29 MART 2023 TARİHLİ MEVCUT SU MİKTARININ BARAJLARA GÖRE DAĞILIMI (%)

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 40.8, Terkos barajı 15.8, Darlık barajı 15.7, Büyükçekmece 13.7, Sazlıdere 8.7

29 MART 2023 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (%)

Alibey Barajı yüzde 13,1 olarak ölçülürken, Büyükçekmece 30.77, Darlık Barajı 49.11, Elmalı Barajı 37.42, Istrancalar 47.82, Ömerli Barajı 58.15 doluluk oranına sahipken, Terkos 32.57, Sazlıdere barajı yüzde 32,77, Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 9,59 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 9,2 oldu.

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