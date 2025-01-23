Baraj duvarı çatladı yalanıyla halkı galeyana getirmişlerdi: Sanıkların yargılanmasına başlandı

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Oğuzhan Uğur, Ercan Özdemir ve Kaan Kayacan katıldı.

Sanık Uğur, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı gece çekimden çıkmaları nedeniyle uyanık olduklarını söyledi.

Depremin ardından ekibiyle bir araya gelerek yardım etme kararı aldıklarını dile getiren Uğur, Hatay'da çok sayıda gönüllünün kendilerine katılmak istediğini anlattı.

Sahte ihbarlar olduğu için teyit ekibi kurduklarını, bunların kaydının bulunduğunu iddia eden Uğur, şöyle devam etti:

"Bazı insanların çok başka dertleri de vardı, bir telefon hattı kurduk. Teyit ekibinin de bizim için önemi çok büyüktü. Biz sanki kendi başımıza karar alıyormuş gibi baltalamaya çalışanlar da oldu. Teyit ekibi yanlış haber yapmamak için kuruldu. Hatay'dan dönünce 1200 kişi olmuştuk. Devlet yetkilileriyle çok fazla insana yardım ederek çok fazla meseleyi çözdük. Bu sırada 'Baraj patladı yalanını neden yaydın Oğuzhan Uğur?' diye bir haber gördüm. Sonrasında ben de bunu ekibe sormak yerine o anki uykusuzluk ve yorgunlukla 'Nasıl böyle bir soru sorabiliyorsunuz?' diye karşılık verdim. Ben buna cevap verdiğim için bir hareket başladı. 'Attığınız tweetle infial yarattınız.' gibi sözler söylenmeye başladı. O dönemde o kadar fazla saldırı altındaydık ki o anın rehavetiyle öyle bir cevap vermiş oldum, keşke önce ekibime sorsaydım."

Uğur, "Bana 'Bu tweeti kim attı? diye sorulduğunda 5 günlük uykusuzluk sebebiyle teyit ekibinden Ercan ve Kaan'ın isimlerini verdim ama sonrasında bu tweetleri atmadıklarını öğrendim. Tweetin kimin tarafından atıldığını incelemelerimize rağmen hala tespit edemedik. Benim dava konusu tweetin atılması ve kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir bilgim yoktur." dedi.

Tutuksuz sanıklardan Kaan Kayacan ise 4,5 yıldır Babala TV'de çalıştığını, depremin ardından insanlara yardım etme amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Kayacan, "Bahsi geçen tweeti attığımı hatırlamıyorum. Bu tweeti ben atmadım. Paylaşımları benim attığıma ilişkin tespitleri kabul etmiyorum. Orada çok fazla çalışan vardı. İnanılmaz yorgunluk ve uykusuzluk vardı. Bunlar da göze alındığında bir karışıklık olmuş olabilir." diye konuştu.

Söz alan müşteki Hasret Yıldırım ise söz konusu haberi gazeteci mantığıyla takip ettiğini, yapılan paylaşım nedeniyle bölgedeki arama kurtarma ekiplerinin 3,5 saatinin kaybedildiğini, böylece çalışmaların ve trafiğin durmasına neden olduğunu söyledi.

Sanıkların, savunmalarını Babala TV stüdyosunda konuşur gibi yaptığını kaydeden Yıldırım, "Hala 'Araştıracağız.' diyorlar, 2 senedir belirleyememişler. Ayrıca iddianamedeki bilirkişi raporları vesair olmasına rağmen. Tweeti hayaletler atmış sanki çünkü silen kişi de onlara göre belli değil. O zaman suçlu kim, hırsızın hiç mi suçu yok?" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, söz konusu paylaşımların ardından yardımların sekteye uğrayıp uğramadığının sorulması için Kahramanmaraş ve Hatay AFAD müdürlüklerine yazı yazılmasına hükmetti.

Dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini kararlaştıran mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Uğur, "Depremle alakalı bir mevzu vardı. Delillerimizi sunduk, açıklamalarımızı yaptık, bu kadar." dedi.

- İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 kişi müşteki, Oğuzhan Uğur, Ercan Özdemir ve Kaan Kayacan ise sanık olarak yer alıyor.

İddianamede, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden bir gün sonra "Babala TV" isimli X hesabından, "Acil - Kahramanmaraş Türkoğlu Nurdağı'nda Kumçatı köyünde baraj patlamış ve su basıyormuş, sadece yetkililer için iletişim", "Hatay Antakya Yarseli Barajı çatlamış, Allah aşkına buraya ekip yollansın. Çok yağmur yağıyor" şeklinde yapılan paylaşımlara yer veriliyor.

Bu paylaşımlar sonrası konuyla ilgili medyada böyle bir durumun yaşanmadığına ilişkin haberlerin yapıldığı kaydedilen iddianamede, iddialar sebebiyle deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin aksadığı, halk arasında korku ve panik yaşandığına ilişkin paylaşımların da yapıldığı aktarılıyor.

Babala TV'nin bu paylaşımlarının kamu barışını bozmaya elverişli şekilde, gerçeğe aykırı olarak yapıldığı belirtilen iddianamede, hesabın kullanıcısının sanık Oğuzhan Uğur olduğunun tespit edildiği bildiriliyor.

İddianamede, sanıklar Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir'in, "basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.