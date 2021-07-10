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Baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedine ulaşıldı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde girdikleri baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AA10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:04 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:04
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Alınan bilgiye göre, Maviye Akın (16) ile Sümeyra Akın, serinlemek için ilçedeki Karamık Baraj Göleti'ne girdi.

Bir süre sonra bulundukları yerin derinleşmesi üzerine kuzenler "Nefes alamıyoruz" diye bağırarak yardım istedi.

Maviye Akın'ın annesi İstek Akın, değnekle Sümeyra Akın'ı gölden kurtardı.

Maviye Akın'ı kurtarmak için ise amcası Uğur Akın (44) gölete girdi. Belirli bir süre sonra Uğur Akın da gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polis ekipleri istendi.

Dalgıç ekipleri girdikleri gölette kısa sürede amca ve yeğenin cesedine ulaştı.

Kıyıya çıkarılan gencin cesedini gören yakınları gözyaşı döktü.

Cenazeler otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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