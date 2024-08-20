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Baraj gölünde aile faciası! Torunlarını kurtarmak isteyen babaanne hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, düştükleri baraj gölünde boğulan 5 yaşındaki Sedanur ve ablası 8 yaşındaki Hiranur Karaca'yı kurtarmak için suya giren babaanneleri Tenzile Karaca da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

DHA20 Ağustos 2024 Salı 10:51 - Güncelleme:
Baraj gölünde aile faciası! Torunlarını kurtarmak isteyen babaanne hayatını kaybetti
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Olay, dün akşam saatlerinde Kandıra ilçesi Kaymaz Erikli Mahallesi sınırlarındaki Güvercinlik Barajı'nda meydana geldi. İzmit ilçesi Tepebaşı Ambarcı Mahallesi'nde oturan Tenzile Karaca'nın yanına, yaz mevsimini geçirmek için torunları Sedanur Karaca ve Hiranur Karaca geldi. Babaanne ve dede, torunlarıyla piknik yapmak için yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki baraja gitti. Çocuklar, gölün kenarında ayaklarını suya sokarken dedeleri ise malzeme almak için otomobilin yanına gitti. Bu sırada dengesini kaybeden çocuklar suya düştü. Torunlarının gölde çırpındığını gören Tenzile Karaca, onları kurtarmak için suya atladı. 2 kardeş kaybolurken, boğulma tehlikesi geçiren Tenzile Karaca eşinin yardımıyla sudan çıktı.

2 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Tenzile Karaca hastaneye kaldırılırken, dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışmalarında 2 kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan incelemelerinin ardından kardeşlerin cenazeleri otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedaviye alınan Tenzile Karaca da dün gece saatlerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocukların anne ve babasının Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşadıkları belirtildi.

Babaanne ve 2 torunun cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası İzmit'te Ambarcı Tepebaşı Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ambarcı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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