İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2024 Pazar / 13 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6982
  • EURO
    37,1433
  • ALTIN
    2716.53
  • BIST100
    9821.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Baraj gölüne giren 2 kardeşten biri hayatını kaybetti
Güncel

Baraj gölüne giren 2 kardeşten biri hayatını kaybetti

Adıyaman'da serinlemek için babalarıyla Atatürk Barajı gölüne giren 2 kardeşten biri boğuldu, diğeri tedavi altına alındı.

AA18 Ağustos 2024 Pazar 15:28 - Güncelleme:
Baraj gölüne giren 2 kardeşten biri hayatını kaybetti
ABONE OL

Gazihan Dede Mesire alanındaki baraj gölüne serinlemek için giren baba Necmettin Yiğit ile çocukları Mahmut (12) ve Berkant (9) boğulma tehlikesi geçirdi.

Baba Yiğit, kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, çocuklar Mahmut ve Berkant gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Berkant, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mahmut'un ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Çocuklardan birini sudan çıkaran Mehmet Özer, gazetecilere, ailenin yasak alanda yüzdüklerini, kendisinin de durumu fark edip suya atlayarak, 2 kardeşten birini dışarı çıkardığını söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.