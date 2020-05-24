İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8158
  • EURO
    7,4344
  • ALTIN
    380.418
  • BIST100
    103024
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu
Güncel

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Muş'ta yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı'nda iş makinesi ile suya düşen bir işçi kayboldu.

IHA24 Mayıs 2020 Pazar 11:39 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 11:39
ABONE OL

Olay, Muş-Varto yolunun 32. kilometresindeki Alparslan-2 Barajında meydana geldi. Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iş makinesiyle (ekskavatör) birlikte baraj gövdesinde çalıştığı sırada suya düşen evli ve 7 çocuk babası Ömer Demir (45) suda kayboldu. Düşme anını fark eden işçiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ve AFAD ekipleri ise arama çalışması için hazırda bekletiliyor. Öte yandan baraj inşaatında çalışmalara ara verildi.

Türk Kızılay kapı kapı dolaşarak çocuklara bayramlık ulaştırdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.