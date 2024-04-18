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Baraj kapakları kapandı, eski köy sulara gömüldü

Kars'ta baraj kapakları kapatıldı, hızla yükselen su baraj yatağında bulunan ve içerisinde kilise ile tarihi taş evlerin de bulunduğu eski köy sulara gömüldü.

IHA18 Nisan 2024 Perşembe 10:17 - Güncelleme:
Baraj kapakları kapandı, eski köy sulara gömüldü
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Barajı'nda karların erimesi, yağmur suları ile Aras Nehri'nin de baraj dökülmesi ve baraj kapaklarının da kapatılmasıyla birlikte su seviye hızla yükselmeye başladı.

Su seviyesinin hızla yükselmeye başladığı baraj yatağındaki eski Karakurt köyündeki evler yeniden sular altında kaldı. Sular altında kalan kilise ve tarihi taş binalar su seviyesi daha fazla yükseldiği takdirde tamamen kaybolacak.

Eski köyün sular altında kaldığını ifade eden Vedat Demiral, "Baraj kapaklarının kapanmasıyla birlikte sular yükselmeye başladı. Eski köy ve tarihi eserlerde tekrar sular altında kaldı. Böyle devam ederse köy tamamen sular altında kalacak" dedi.

Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte boşaltılan Karakurt köyünde 2 kilise, tarihi kuyumcular çarşısı, eksi köy camisi ve çok sayıda tarihi taş bina buluyor. Tarihi binalar her yıl suların yükselmesi ile birlikte sular altında kalıyor. Ağustos ayı sonunda baraj kapaklarının açılması ile de yeniden gün yüzüne çıkıyor. Sular altında kalan tarihi binalar ise her yıl biraz daha yıkılıyor.

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