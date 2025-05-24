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  • Baraj kenarındaki gezi faciayla sonuçlandı: Cansız bedenine ulaşıldı
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Baraj kenarındaki gezi faciayla sonuçlandı: Cansız bedenine ulaşıldı

Taşlıca Baraj Gölü'nde dengesini kaybederek suya düşen F.K.'nin (13) cesedi, yapılan arama çalışmaları sonucunda bulundu. Olay yerinde incelemelerde bulunan Niğde Valisi Cahit Çelik, aileye taziyelerini iletti.

AA24 Mayıs 2025 Cumartesi 00:25 - Güncelleme:
Baraj kenarındaki gezi faciayla sonuçlandı: Cansız bedenine ulaşıldı
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F.K. (13), arkadaşı ile merkeze bağlı Taşlıca Mahallesi'ndeki Taşlıca Baraj Gölü kenarında dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü.

Arkadaşı, durumu çocuğun yakınlarına bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

F.K'nin en son görüldüğü yerde dalış yapan ekipler çocuğa ulaşamayınca çalışmalara ara verildi.

Daha sonra bir ihbar üzerine yeniden arama çalışması başlatıldı. Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerin de katıldığı son aramada çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan olay yerinde çalışmaları takip eden Niğde Valisi Cahit Çelik, F.K'nin ailesiyle de görüştü.

  • niğde
  • taşlıca baraj gölü
  • ceset

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