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Baraj yalanı sonrası Oğuzhan Uğur'dan yeni skandal: AFAD'a gerek yok benimle muhatap olabilirsin

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla depremzedeler arasında paniğe neden olan ve hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur yeni bir skandala daha imza attı. Uğur'un Babala Tv ofisinden paylaştığı videoda arkadan duyulan 'AFAD'a gerek yok benimle muhatap olabilirsin' sözleri tepkiyle karşılandı.

15 Şubat 2023 Çarşamba 14:33 - Güncelleme:
Baraj yalanı sonrası Oğuzhan Uğur'dan yeni skandal: AFAD'a gerek yok benimle muhatap olabilirsin
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Geçtiğimiz günlerde Babala TV tarafından ortaya atılan "Yarseli Barajı patladı" iddiası, deprem bölgesinde bulunan arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sekteye uğrattı. Babala TV'nin moderatörlüğünü yapan Oğuzhan Uğur konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ekip arkadaşının yanlış teyit aldığını söylerken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yavaşlatan asılsız "Yarseli Barajı patladı" iddiası için ise "olabilir" ifadesini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Depremzedeler arasında korku ve paniğe neden olunduğu ve arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu için Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Büyük tepki toplayan Uğur, yeni bir skandala imza attı.

OĞUZHAN UĞUR PAYLAŞTI

Uğur'un Babala Tv ofisinden paylaştığı videoda arkadan duyulan "AFAD'a gerek yok benimle muhatap olabilirsin" sözleri tepkiyle karşılandı.

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