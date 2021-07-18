Barajda kaybolan 5 kişilik aileden acı haber geldi

AA 18 Temmuz 2021 Pazar 19:33 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 19:40

Çocuklarının Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne düştüğünü gören aile üyelerinden 4'ü suya girdi.

Tüm aile üyelerinin suda gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi.

Baraj gölüne gönderilen AFAD ve Amasya Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, suda kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu 2 kişinin cansız bedeni sudan çıkarıldı. Diğer kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzücü bir durum yaşadıklarını belirterek, "Saat 16.30 sularında Levent Cenikli isimli çocuğumuzun suya düşmesiyle akabinde aile fertlerinden 4 kişi de suya giriyor . Sonra da 5 boğulma olayı gerçekleşti. Elif ve Sultan Cenikli'yi sudan çıkarttık. Emrullah, Havvanur ve Levent Cenikli'yi kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.