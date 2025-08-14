Barajda tehlikeli düşüş: Bolu'da su kıtlığı kapıda

Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü'nde su seviyesi yüzde 30 seviyesine düşerek, 4 aylık içme ve kullanma suyu kaldı.

Bolu'nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'ndeki su oranı yüzde 30 seviyesine geriledi. Gölköy Baraj Gölü, kışın ve ilkbaharda yüksek yağış alması sebebiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı. Barajdaki su oranı, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ekim alanlarının barajdaki suyla sulanmasıyla düştü

Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü'nde 4 aylık içme ve kullanma suyu kaldı. 17 Ağustos tarihi itibariyle tarım arazilerine suyu verme işleminin durdurulması planlanıyor. Gölde suyu seviyesinin geriye çekildiği alanlar havadan görüntülendi.