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Barajlara yağan kar geleceğe umut verdi

Barajlardaki su seviyesinin iyice düşmesi karamsarlığa yol açarken, beklenen kar yağışının gelmesi yüzleri güldürdü.

IHA1 Şubat 2023 Çarşamba 14:34 - Güncelleme:
Barajlara yağan kar geleceğe umut verdi
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Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki su seviyesinin iyice düşmesi karamsarlığa yol açarken, beklenen kar yağışının gelmesi moral oldu.

Bursa'da kuraklığın en yoğun biçimde yaşandığı 2019'da bile 'açılan yeni derin kuyular ile' Bursalıları bir gün bile susuz bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, kuraklık sinyalinin verildiği bu yıl da gerekli önlemleri alırken, beklenen kar yağışının gelmesi yüzleri güldürdü. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda seviye yüzde 26, Nilüfer Barajında ise yüzde 3'a kadar düşerken, beklenen yağışlar geldi. Doğancı Barajı çevresi beyaza bürünürken, her iki baraj havzasını besleyen yüksek kesimlerde de yoğun yağış olması, geleceğe dönük umut verdi.

Yağışların devam etmesine paralel olarak barajların yeterli doluluğa ulaşması beklenirken, BUSKİ'den yapılan açıklamada, rehavete kapılmadan suyun tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

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