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Barajlarda doluluk oranı yüzleri güldürdü

Son etkili olan yağışlarla birlikte Erzincan'ın Tercan ilçesinde bulunan Tercan Barajı'nda doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

IHA31 Mayıs 2023 Çarşamba 09:00 - Güncelleme:
Barajlarda doluluk oranı yüzleri güldürdü
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde Erzurum kara yolu altında bulunan Tercan Barajında yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Tercan Barajında su doluluk seviyesi yüzde yüze ulaşınca savaktan su akmaya başladı. Son günlerde yağan yağmurlarla Erzincan- Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Tercan Barajında su doluluk oranı yüzde yüz seviyesine ulaştı. Doğu Anadolu Bölgesinde kış mevsiminde yeterli yağışın olmaması nedeniyle debisi düşen nehirlerde, baharla birlikte karların erimesi ve yağan yağmurlarla su seviyesi, yeniden yükselmeye başladı. Tercan Barajında yüzde yüz su doluluk seviyesine ulaşınca savaktan su akmaya başladı. Tarımın yaygın olduğu Tercan'da barajlardaki su seviyesinin artması çiftinin yüzünü güldürdü.

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