İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2025 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6993
  • EURO
    48,7277
  • ALTIN
    5280.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Barajlardaki doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü: 12 saatlik planlı kesinti uygulanacak
Güncel

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü: 12 saatlik planlı kesinti uygulanacak

Bursa'nın ana su kaynağı Doğancı ve Nilüfer barajlarında kuraklık nedeniyle doluluk ortalama yüzde 0,54'e geriledi. Barajlardaki suyun bitme noktasına gelmesi üzerine, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren bazı ilçelerde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.

AA6 Ekim 2025 Pazartesi 14:44 - Güncelleme:
Barajlardaki doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü: 12 saatlik planlı kesinti uygulanacak
ABONE OL

Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı her geçen gün azalıyor.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki baraj, tamamen kuruma noktasına geldi.

21 Eylül'de yüzde 5,08 olan iki barajın doluluk ortalaması, 5 Ekim itibarıyla 0,54 olarak ölçüldü.

Barajlardaki suyun bitme noktasına gelmesi üzerine, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.

  • Bursa su kesintisi
  • baraj doluluğu
  • kuraklık etkisi

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.