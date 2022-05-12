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Barakada yangın çıktı, bir kişi hayatını kaybetti: Beslediği köpekler enkazın başından ayrılmadı

Edirne'de barakada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Tamamen yanan baraka kullanılamaz hale geldi.

AA12 Mayıs 2022 Perşembe 09:58 - Güncelleme:
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Sazlıdere köyünde Cemalettin Solakoğlu'ın (56) kaldığı barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ve jandarmaya haber verdi.

İtfaiye ekipleri olay yerinde soğutma çalışması yaptı, jandarma da güvenlik önlemi aldı. Ekipler, çalışmalar sırasında Solakoğlu'nun cenazesine ulaştı.

Cenaze, incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Tamamen yanan baraka kullanılamaz hale geldi.

Solakoğlu'nun baktığı 2 köpek, enkaz halindeki barakanın başından ayrılmadı. Olay yerine gelen köy sakinleri, köpeklere ekmek vererek besledi.

Köy sakinlerinden Hüseyin Esen, AA muhabirine çok üzüldüklerini söyledi.

Solakoğlu'nu tanıdıklarını belirten Esen, "İyi bir insandı. Her insana yardıma giderdi yevmiyeyle. Yazık oldu." dedi.

Bayram Özdemir de Solakoğlu'nun baktığı köpeklerin barakanın başından ayrılmadığını ifade etti.

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