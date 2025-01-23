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  • 'Baran' kod adını kullanıyordu! Gözaltına alınan Hakan İlhan tutuklandı
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'Baran' kod adını kullanıyordu! Gözaltına alınan Hakan İlhan tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nda örgütsel faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Hakan İlhan tutuklandı.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 18:56 - Güncelleme:
'Baran' kod adını kullanıyordu! Gözaltına alınan Hakan İlhan tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli İlhan'ın cep telefonunda yapılan incelemede, sosyal medya platformu Tiktok'ta terör örgütü YPG/YPJ ambleminin bulunduğu tişörtle örgütün şarkısını söylediği belirlendi.

Avukat Epözdemir gözaltına alındı

"Baran" kod adını kullanan şüpheliye terör örgütü mensupları tarafından sahte kimlik verildiği tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na katılarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen İlhan gözaltına alınırken, ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen İlhan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

  • Hakan İlhan
  • terör örgütü
  • Lavrion Kampı

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