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Barbaros’un sancağı karargah girişinde 

Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını korumakta kararlı bir tutum izleyen Deniz Kuvvetleri’nin girişine, Barbaros Hayrettin Paşa Sancağı konuldu. 

  • ANKARA / STAR
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Türkiye, Doğu Akdeniz ve Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelere odaklanmışken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan anlamlı bir hareket geldi. 1538’de Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Türk denizcilerinin kazandığı, Akdeniz’i bir Türk gölü haline getiren Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nın girişine Büyük denizci Barbaros Hayrettin Paşa’nın Sancağı konuldu.  

YAKIN FETİH MÜJDESİ 

Barbaros Hayreddin Paşa’nın, bir örneği Beşiktaş’taki Deniz Müzesi’nde bulunan sancağının en üstünde Saff Suresi 13.ayeti bulunuyor. Ayet, “Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih vardır. (Ya Muhammed) Mü’minlere müjde ver” hükmünü içeriyor.  Sancağın ortasında Hz. Ali’nin kılıcı Zülfikar var. Zülfikar’ın yanındaki “beyaz el” ise “Pençe-i Âl-i Aba” olarak tabir edilen, Hz. Muhammed (s.a.v), kızı Hz. Fatma, damadı Hz. Ali ile torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i temsil ediyor. Sancağın dört köşesinde, 4 Büyük Halifenin ; Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin isimleri bulunuyor. Sancağın alt ortasında ise Süleyman ‘ın mührü yer alıyor. Tarih kitaplarında Barbaros Hayreddin Paşa’nın, Hz.Süleyman Mührü’nü “rüzgara hükmedebilmek” maksadaylı koyduğu belirtiliyor. 

GELENEK OLDU

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Mavi Vatan-2019 tatbikatında bir başka ilki gerçekleştirmişti. Tatbikatı tamamlayıp üslerine dönen gemiler Çimariva selamı yaptı. Osmanlı donanması sefere gitmeden önce Barbaros Hayreddin Paşa türbesini selamlaması geleneği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından her sefer dönüşü tekrarlanarak gelenek haline getirildi.

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