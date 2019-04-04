Barcelona transfer için gözünü kararttı

Sezon bitmeden Ajax’ın genç yıldızı Frankie De Jong’u 80 milyon Euro’ya transfer eden Barcelona’nın, yaz transfer döneminde de hareketli olması bekleniyor.

Katalan ekibinde transferin bir numaralı ismi ise Atletico Madrid’in yıldızı Antoine Griezmann. Barcelona ayrıca Almanya’da Frankfurt formasıyla harika bir sezon geçiren Luka Jovic’i de kadrosuna katmak istiyor.

RAKITIC, UMTUTI VE COUTINHI SATILIK

Barcelona’nın bu transferler için umudu ise satılık listesine aldığı isimler. Barcelona, gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Rakitic, Umtiti ve Coutinho’yu takımdan göndererek transfer bütçesini artırmak istiyor.