Barış Boyun Suç Örgütü'ne yeni dava: 75 yılla yargılanıyorlar

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, elebaşılığını İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize silahlı suç örgütünce gerçekleştirilen 32 ayrı eyleme iştirak ettiği belirlenen 23'ü tutuklu, 16'sı adli kontrollü yaşı küçük 40 şahıs olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', '6136 Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'izinsiz olarak ateşli silah veya mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma', 'vahim silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması', 'resmi belgede sahtecilik' ile 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından soruşturma tamamlanmış olup yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır."