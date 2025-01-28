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Barış Pehlivan, Halk TV sorumlu müdürü Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Barış Pehlivan, Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı.

AA28 Ocak 2025 Salı 19:01 - Güncelleme:
Barış Pehlivan, Halk TV sorumlu müdürü Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı
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Başsavcılıkça, Halk TV yayınında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında söz konusu eylemlere iştirak ettiği belirlenen Barış Pehlivan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Pehlivan, işlemleri için emniyete götürüldü.

SERHAN ASKER VE SEDA SELEK GÖZALTINA ALINDI

Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek, "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlere iştirak ettiği belirlenen Asker ve Selek gözaltına alındı.

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