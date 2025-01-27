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Barış Pehlivan ve Halk TV'nin yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı

Halk TV'nin sunucusu ve yetkilileri ile gazeteci Barış Pehlivan hakkında 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlarından soruşturma başlatıldı.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 22:50 - Güncelleme:
Barış Pehlivan ve Halk TV'nin yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Halk TV yayınında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, söz konusu eylemlere iştirak eden Barış Pehlivan ile Halk TV'nin ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından soruşturma başlattı.

  • Halk TV
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